Bakan Albayrak'tan yerli otomobil paylaşımı: Türkiye’nin bir rüyası daha gerçek oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #YeniliğeYolculuk etiketiyle yerli otomobil paylaşımı yaptı.Bakan Albayrak mesajında, "Türkiye’nin bir rüyası daha gerçek oldu. İnancın, azmin, özgüvenin ürünü olan Türkiye’nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.