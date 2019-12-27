Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #YeniliğeYolculuk etiketiyle yerli otomobil paylaşımı yaptı.Bakan Albayrak mesajında, "Türkiye’nin bir rüyası daha gerçek oldu. İnancın, azmin, özgüvenin ürünü olan Türkiye’nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerli otomobille ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Albayrak mesajında, "Türkiye'nin bir rüyası daha gerçek oldu. İnancın, azmin, özgüvenin ürünü olan Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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Bakan Albayrak'tan yerli otomobil paylaşımı: Türkiye’nin bir rüyası daha gerçek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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