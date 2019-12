İlk yerli otomobil yola çıktı

Tüm Türkiye’nin aylardır merakla beklediği gün geldi. Türkiye’nin ürettiği yerli otomobil, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze’de yeni açılan Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı. SUV ve Sedan olmak üzere 2 modeli görücüye çıkan otomobilin test sürüşünü de Erdoğan yaptı. Detayları paylaşılan araçlar büyük beğeni toplarken, şimdiden siparişler gelmeye başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında Türkiye'nin merakla beklenen yerli otomobilleri görkemli bir törenle tanıtıldı. Görücüye çıkan iki model izleyenleri hayran bıraktı. Yerli arabanın ilk ön siparişini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi.



BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu hissedarları, İş dünyası temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluğuyla gerçekleşen buluşmanın sonunda sahneye çıkan Türkiye'nin ilk otomobilleri büyük bir coşku ve beğeniyle karşılandı. Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda geçirerek iddiasının altını çizen TOGG, birçok 'ilk' ve 'en'leri ile de Türkiye'de mobilite ekosisteminin akıllı cihazlar etrafında gelişimini harekete geçirecek. Üretime başlayacağı 2022 yıllı itibariyle de Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak





ÖN SATIŞ BAŞLATILABİLİR



Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'de yıllar önce üretilen Devrim arabasını hatırlatarak, "Kaybettiğimiz yılların hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Benzini olmadığı için yolda kalan Devrim otomobiline yaptıklarını, Türkiye'nin otomobili için de yapacaklar. Devrim'in önünü kesmeyi başardılar ama bunun yolunu kesemeyecekler" dedi. Erdoğan, sürücü koltuğuna geçerek aracı dikkatle incelemeyi de ihmal etmedi. Erdoğan, "Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum" ifadelerini kullandı.



'MADE IN TÜRKİYE' DEDİ



Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye' hassasiyeti de dikkatlerden kaçmadı. Arkasındaki dev ekranda 'Made in Turkey' yazısını gören ve tanıtım sırasında sunucu Oylum Talu'nun da bu tabiri kullandığını gören Erdoğan, Talu'yu uyararak, "Made in Turkey değil, made in Türkiye" ifadesini kullandı. Talu da Erdoğan'ın sözlerini konuklarla paylaştı.





22 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM



TOGG tarafından yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisine yatırımların proje bazında desteklenmesi kapsamında devlet desteği verilecek. Yatırım süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 itibari ile 13 yıl olarak belirlendi. Bu sürede 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobil üretilecek. Belirlenen sürede yetişmezse ek belirlenen sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Yerli otomobile gümrük muafiyetinden KDV'ye, 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteğinden azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteğine kadar birçok alanda teşvik verilecek. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının gerçekleştirilmesi amacıyla 2023 sonuna kadar en az 3.5 milyar lira tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği yeminli mali müşavir raporu ile bakanlığa bildirilecek.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL PAYLAŞIM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'deki tanıtım programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



MENZİLİ 300+ VE 500+ OLACAK



Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.



HEM SAĞLAM, HEM TASARRUFLU



Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.



18 AYDA ÜRETİLDİ



Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek.





SÜREKLİ İNTERNETE BAĞLI OLACAK



Türkiye'nin otomobili, altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek.



ÜRETİM TESİSİ BURSA OLACAK



İlk adımları 58 yıl önce atılan yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin bir de müjde veren Başkan Erdoğan, fabrikanın Gemlik'e kurulacağını açıkladı. Yayımlanan kararnameye göre yerli elektrikli otomobil üretimi tesisi Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak. Tesiste 300'ü nitelikli personel olmak üzere 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu tarafından gerçekleştirilecek yatırıma 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Devlet Malzeme Ofisi tarafından 31 Aralık 2035'e kadar 3 bin elektrikli otomobil alınacak.



DÜNYADA İLK: HOLOGRAFİK ASİSTAN

TOGG, dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. "Holografik Asistan" günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini yeni boyuta taşıyacak.

