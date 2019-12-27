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Yerli otomobil ilk SUV modelinin tanıtım filmi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Giriş Tarihi: 27.12.2019, 17:55

Türkiye'nin yeni nesil ilk yerli otomobili TOGG ilk C-SUV segmentinde olan modelinin tanıtım filmini resmi sosyal medyada hesabı üzeriden yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.

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