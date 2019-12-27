Türkiye'nin yeni nesil ilk yerli otomobili TOGG ilk C-SUV segmentinde olan modelinin tanıtım filmini resmi sosyal medyada hesabı üzeriden yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.
Yerli otomobil ilk SUV modelinin tanıtım filmi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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