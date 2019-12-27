 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Otomobil > İşte Gemlik'teki yerli otomobilin üretim üssü

İşte Gemlik'teki yerli otomobilin üretim üssü

Giriş Tarihi: 27.12.2019, 18:10

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor. Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Gemlik'teki yerli otomobilin üretim üssü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Başkan Erdoğan direksiyonda
Başkan Erdoğan direksiyonda
Rıfat Hisarcıklıoğlu: İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak
Rıfat Hisarcıklıoğlu: İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak
Bakan Mustafa Varank: Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık
Bakan Mustafa Varank: Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık
Başkan Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda! İşte o anlar #Yerlioto
Başkan Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda! İşte o anlar #Yerlioto
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Yerli otomobil ilk SUV modelinin tanıtım filmi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Rıfat Hisarcıklıoğlu: İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak
Rıfat Hisarcıklıoğlu: İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak
Bakan Mustafa Varank: Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık
Bakan Mustafa Varank: Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık
Başkan Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda! İşte o anlar #Yerlioto
Başkan Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda! İşte o anlar #Yerlioto
Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu olacak?
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu olacak?
İkinci el araç alacaklara oto ekspertiz uyarısı!
İkinci el araç alacaklara oto ekspertiz uyarısı!