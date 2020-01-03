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Pompeo'dan Lavrov'a ilginç Süleymani açıklaması: Savunma amaçlı bir hamle

Pompeo'dan Lavrov'a ilginç Süleymani açıklaması: Savunma amaçlı bir hamle

03.01.2020, 22:22

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'a Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının "bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik yakın gelecekteki saldırılara binaen savunma amaçlı" bir hamle olarak yapıldığını ve ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamer Cavid Bajva ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüştüğünü açıkladı.

"SAVUNMA AMAÇLI BİR HAMLE"
Açıklamada, Pompeo'nun, Rus mevkidaşı Lavrov'a Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının "bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik yakın gelecekteki saldırılara binaen savunma amaçlı" bir hamle olarak yapıldığını ve ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı belirtildi.
Diğer yandan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşen Pompeo'nun, İran tehdidine karşı Avrupa Birliğiyle (AB) ortak mücadelenin önemine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bajva ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmede ise İran'ın bölgedeki istikrarı tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarını, personellerini ve tesislerini korumakta kararlı olduğuna dikkati çektiği ifade edildi.

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