Kandil kadrosu dökülüyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen art arda operasyonlar örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. Kırmızı listede aranan teröristbaşı Öcalan’ın kuzeni ve örgütün sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kandil’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen 2 kadın terörist ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar arttıkça örgütteki çözülme hızlanıyor. MİT ve TSK'nın nokta operasyonlardaki başarısı ile paniğe kapılan örgütün üst kadrolarının birbirine düştüğü bunun da alt kadroların örgütten kaçışını hızlandırdığı öğrenildi.

HAİN EMİRLER VERMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyine geçtiğimiz Kasım ayının ilk haftasında operasyon düzenlemişti. Operasyonda, öldürülen teröristin YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan olduğu ortaya çıktı. Nokta operasyonla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, kırmızı kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi. Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok hain eylem emrini verdiği belirtildi. Arslan'ın, 2012'de terör örgütü YPG'nin Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yaptığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

KANDİL'DE PAKETLENDİLER

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi. Sorguları tamamlanan 2 kadın terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristlerden Gülbahar M'nin verdiği ifadede 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.