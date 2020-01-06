Ahvaz’daki törene yüzbinler akın etti

ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesinin ülkesine getirilmesinin ardından ülkenin dört bir yanından yüz binlerce kişi, cenazeyi görmek için Ahvaz şehrine akın etti.

ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesinin ülkesine getirilmesinin ardından ülkenin dört bir yanından yüz binlerce kişi, cenazeyi görmek için Ahvaz şehrine akın etti. Cenaze töreni sırasında binlerce kişi "ABD'ye ölüm" sloganları atarak intikam çağrısında bulundu. İran medyasının aktardığı bilgilere göre Süleymani'nin cenazesi Ahvaz'ın ardından İran'ın kutsal şehri Meşhed'e götürülecek. Şii imamların sekizincisi olan İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu Meşhed'in ardından pazartesi günü Tahran'a götürülecek cenaze salı günü Süleymani'nin memleketi Kirman'da toprağa verilecek.



İNTİKAM İÇİN KIRMIZI BAYRAK

İRAN'IN Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Süleymani için kırmızı bayrak çekildi. İran geleneğine göre, Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak.



SALDIRI OLURSA 52 HEDEFİ VURURUZ

ABD ile İran arasında Süleymani'nin öldürülmesiyle giderek tırmanan gerilimde, taraf ülkelerin liderleri, tansiyonu yükseltecek açıklamalarını sürdürüyor. Son olarak İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdidinde bulundu.