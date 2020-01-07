TSK’dan Libya’ya harekat merkezi

Libya ile yapılan mutabakatın ardından sevkiyat başlarken, bölgeye giden TSK unsurları için Ortak Harekat Merkezi kurulacağı öğrenildi. Libya ordusuna eğitim verecek olan askerlerimiz bu komuta merkezi aracılığıyla ülkenin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'nın meşru hükümeti ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatının ardından geçen hafta TBMM'den geçen asker gönderilmesine yönelik tezkere çerçevesinde hazırlıklarına hız verdi.

İHA'LAR KEŞİF YAPACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri başkent Trablus'a göndermeye başladığı kara, hava ve kara unsurlarından oluşan birlikleri komuta edecek Ortak Harekat Merkezi kuracak. Trablus'ta konuşlandırılacak TSK unsurları hem bölgenin hem de Libya'nın huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak, Akdeniz'deki gerilimi azaltacak önemli görevler üstlenecek. Ortak Komuta Merkezi ve Türkiye-Libya arasındaki Akdeniz hattı İHA'larla gözetlenecek. Keşif uçuşları yapacak İHA'lar, tehlikeli durumları anında Ortak harekat Merkezi'ne bildirecek. Libya'ya asker sevkiyatının devam ettiği öğrenildi. Trablus'ta askeri unsurlamız arasında muharip unsurlar da yer alacak. Bu unsurlar hiçbir şekilde iç savaşa katılmayacak, meşru Libya Ordusu'na muharip eğitimi verecek. Ortak harekat merkezi'ne atanacak korgeneral seviyesindeki subay, TSK gücü ile Libya Ordusu arasında koordinasyonu sağlayacak.



OKUL SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

LİBYA'NIN başkenti Trablus'ta darbeci Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Darbeci Hafter'in okuldaki geçit töreni sırasında gerçekleştirdiği kanlı saldırı ve ardından yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Darbeci Hafter sıyrılmaya çalışıyor LİBYA'NIN doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülke içinden ve dışından gelen tepkiler üzerine başkent Trablus'ta çoğunluğunu 18-25 yaşlarında gençlerin oluşturduğu 30 öğrencinin hayatını kaybettiği askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor. Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ'ın eylemi olduğunu" ileri sürdü.



"LİBYA'YA GEREKEN DESTEĞİ TÜRKİYE VERECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK toplantılarının ardından yaptığı açıklamada İran ve Libya'da yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra taraflar arasında şiddeti tırmandıracak eylemlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Çelik, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin de, "İçimizde bazı parti temsilcileri çıkıp bilgisiz şekilde konuşuyor. Burada bizim sorumluluklarımız var. Ortak tarihimiz ve geleceğimiz olan bir ülkeden bahsediyoruz. Hafter'e bağlı güçler çözüm çabalarına destek vermiyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin istediği desteği Türkiye verecek. Bu haklarımız açısından son derece gerekli bir adımdır" dedi.