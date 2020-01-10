Yunanistan ile Doğu Akdeniz görüşmesi

TÜRKİYE ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında bugün Ankara'da görüşme yapılacak.

TÜRKİYE ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında bugün Ankara'da görüşme yapılacak. Görüşmelerde Doğu Akdeniz gerginliği ve Libya'daki son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.