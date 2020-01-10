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Yunanistan ile görüşmesi

Yunanistan ile Doğu Akdeniz görüşmesi
Giriş Tarihi: 10.1.2020

ve arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde ile Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında bugün 'da görüşme yapılacak.

TÜRKİYE ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında bugün Ankara'da görüşme yapılacak. Görüşmelerde Doğu Akdeniz gerginliği ve Libya'daki son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.
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