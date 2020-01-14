Bu ‘devran’ böyle dönmez

Dibakır'da evlat nöbeti tutan aileler Selahattin Demirtaş’ın sahneye uyarlanan ‘Devran’ isimli oyununa tepki gösterdi. Canan Kaftancıoğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş'ın birlikte izlediği oyuna CHP'lilerin de gitmesini kınayan aileler, "Siz önce buraya uğrayın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı Devran isimli öyküden uyarlanan tiyatro oyununu izlemesine Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden tepki geldi. HDP'nin PKK demek olduğunun altını çizen aileler, "CHP bunu neden görmezlikten geliyor" diye sordu.



EYLEMDE 133'ÜNCÜ GÜN

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 133 gündür oturma eylemine devam eden aileler, Edirne Cezaevi'nde terör suçundan tutuklu bulunan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitabı Devran'ın tiyatro gösterisine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ünlü oyuncu Kadir İnanır'a tepki gösterdi.



'HDP, PKK DEMEKTİR'

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katılan Süleyman Aydın, Selahattin Demirtaş'ın tiyatro gösterisine katılan CHP'lileri kınayarak HDP'nin PKK olduğunu belirtip bunu CHP'nin görmemezlikten geldiğini söyledi. Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi, Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve Selahattin Demirtaş'ın eşi şimdi siz gidip orada Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosunu canlandırıyorsunuz ve tiyatrosunu izliyorsunuz. Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş, siz bunların tiyatrosunu yapacağınıza gelin kim?" diye konuştu.



'DEMİRTAŞ BİR TERÖRİST'

"Selahattin Demirtaş teröristtir" diyen Aydın, "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen CHP, bu fotoğrafı görsün. Bunu görsün, sen kimin tahliyesini istiyorsun, teröristtin tahliyesini istiyorsun. Bence onun tahliyesini isteyeceğine gel buraya, Diyarbakır'da anneler babalar var. Önce bizim çocuklarımızı PKK'dan, HDP'den iste. Senin ittifak yaptığın kişiler bunlar, neden gelmiyorsun, bizi görmemezlikten geliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu, sen Türkiye'ye taliptin. Biz 65 aile buradayız. Sen bizi yönetemiyorsun. Sen nasıl Türkiye'yi yöneteceksin, o yüzden bizim çocuklarımızı gel iste onlardan. Teröristlere artık destek vermeyin, siz teröristlere destek verdikçe bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar" diye konuştu.



" CHP'NİN ÖNÜNDE DE ÇADIR KURACAĞIZ"

CHP, HDP ile ittifak kurmaya devam ederse CHP'den de çocuklarını isteyeceklerini aktaran Süleyman Aydın, CHP önünde de çadır kuracaklarını söyledi. Aydın, "Biz bütün Türkiye'nin desteğini istiyoruz ve kararlıyız, gitmiyoruz bir yere. Artık bunların iç yüzünü görün. Neden görmemezlikten geliyorsunuz? Siz HDP'den korkuyor musunuz? Gelin çocuklarımızı isteyin. Biz 133 gündür buradayız. 135 yıl da geçse biz buradan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı HDP'den almadan gitmiyoruz. Ben HDP'yi de CHP'yi de, ikisini de kınıyorum. CHP bunların iç yüzünü görsün, bunlara destek vermesin, artık bunlarla ittifak yapmasın. Siz teröristlerle ittifak yapıyorsunuz. O yüzden biz çocuklarımızı artık CHP'den de isteriz. CHP'nin önünde de çadır kuracağız. Biz CHP'den de çocuklarımız isteyeceğiz. HDP, PKK demektir neden CHP görmemezlikten geliyor" diye konuştu.



BURAYA GELEMEZLER MİYDİ?

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, tiyatroya katılan CHP'lileri ve sanatçıları kınadı. Begdaş, "Bir tiyatro oyunu çıkardılar, Kadir İnanır, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi, bunlar hepsi gidip bir araya geldiler, kurdular. Burası ne peki, buraya 5 dakika gelemezler miydi, bu insanlara destek veremezler miydi? Hepsini kınıyorum, inşallah onların da başına gelir. Biz burada tiyatro oynamıyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ben buradan tüm siyasi partililere sesleniyorum, vicdan olan insanlara, vicdanları varsa buraya gelip insanlara yardımcı olurlar" şeklinde konuştu.





