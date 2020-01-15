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Tezel: Eski eşimin oyununa geldim

Tezel: Eski eşimin oyununa geldim
Giriş Tarihi: 15.1.2020
FETÖ gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınıp aynı gün serbest bırakılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, boşandığı eşinin kendisini öç almak amacıyla ihbar ettiğini söyledi. Ali Tezel sabah Cihangir'deki evinden gözaltına alınıp, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Tezel'ın, 2010'da boşandığı 23 yıllık eşi Meryem Kumanova'nın şikayetiyle gözaltına alındığı belirtildi. Tezel'e Bank Asya ve firari FETÖ yöneticisi Hidayet Karaca'yla ilgili sorular yöneltildi. Karaca'yla emeklilik için kalan süresini hesaplamak için görüştüğünü söyleyen Tezel, Bank Asya'ya da bir günlüğüne para yatırdığını belirtti. Tezel, eşi hakkında suç duyurunda bulunabileceğini söyledi.
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