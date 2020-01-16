Acun Ilıcalı'dan flaş 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması

Acun Ilıcalı , FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. Acun Ilıcalı basında çıkan mahkemenin talebi reddettiğine ilişkin iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Acun Ilıcalı , FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.



Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.



DAVA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR

Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan ünlü televizyoncu, "'Zuhal Topal'la Sofrada' programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.



NE OLMUŞTU?

Skandallar kanalı Fox TV, Acun Ilıcalı'nın TV8'de ekrana gelen programını kopyalayarak kirli işlerine bir yenisini ekledi. Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, kendi kanalında yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğu iddiasıyla Fox TV'ye dava açtı.