Acun Ilıcalı'dan FOX'ye sert tepki: Bu alenen fikir hırsızlığıdır

Yalan ve iftira dolu haberleriyle televizyon tarihine geçen Fox TV son olarak hırsızlıkla gündeme geldi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Fox TV'yi hırsızlıkla suçlayarak dava açmasının yankıları devam ediyor. TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının formatını çalarak kendi formatları gibi yayınlayan FOX TV’ye, Acun Ilıcalı bir kez daha tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Yemekteyiz formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır. Bu alenen fikir hırsızlığıdır” denildi.

Yalan haberlerinin ardından program formatı çaldığı da ortaya çıkan Fox, yine bir skandalla gündeme oturdu. Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek Fox TV'ye dava açtı. Fox TV'den yapılan açıklamada ise "Zuhal Topal'la Sofrada" program formatının TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalınmış olması iddiaları doğru değildir" denildi.

TV8 yeni bir açıklama yaparak iddiasını yineledi:

"FORMAT HIRSIZLIĞINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASIDIR"



Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında "Yemekteyiz" formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur. Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında "Yemekteyiz" formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.





"BU ALENEN FİKİR HIRSIZLIĞIDIR"



1- TV8'de yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak "Zuhal Topal'la Sofrada" adıyla kopyalanmıştır.

2- Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye'de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatının kopyasına "Momsters" (Zuhal Topal'la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.

3- Fox TV, söz konusu açıklamasında "Momsters" ( Zuhal Topal'la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.



4- Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.



5- Fox TV'nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. "Zuhal Topal'la Sofrada" programı "Yemekteyiz" programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?



NE OLMUŞTU?

Acun Ilıcalı'nın 'emek ve fikir hırsızlığı' davasıyla ilgili günlerdir sessiz kalan Zuhal Topal ise Instagram'dan sadece üç cümlelik bir açıklama yaptı. Eşi Korhan Saygıner'le 'Dual Film Yapım' şirketini kuran Topal, programının orijinal adının 'Momsters' olduğunu iddia etti ve ekledi: "Formatın hak sahibi Global Agency'dir ve Türkiye haklarını Dual Film Yapım'a lisanslamıştır."

Zuhal Topal, günler sonra yaptığı açıklamasında kendini savunurken bir uyanıklık zincirini de ifşa etmiş oldu.



SINIRI AŞTILAR!

Ortaya çıkanlar ise "Zuhal Topal'la Sofrada programı, kurtlar sofrasından çıkan bir projeden ibaret" dedirtti. 15 yıl önce İngiliz ITV şirketi, 'Come Dine With Me' adıyla bir format yarattı. Acun Ilıcalı da yüz binlerce dolar verip satın aldığı bu formatı, 'Yemekteyiz' adıyla yayına soktu. Ilıcalı'nın programı iyi reyting alınca bir Türk uyanık, bu formatı kopyaladı ve adını 'Momsters' koydu. Yine sahibi bir Türk olan Global Agency isimli şirket de bu kopya formatın hak sahibi oldu. Programın Türkiye'deki haklarını alan Topal ve eşi de formatlarının kopya olduğunun ortaya çıkmasıyla, yabancı şirket adlarına sığındı. Ama uyanıklıkta sınırların aşıldığı ortaya çıktı.

KARI-KOCADAN KOMİK AÇIKLAMA

Zuhal Topal'ın üç cümlelik savunması ve daha sonra eşi Korhan Saygıner'in yaptığı benzer açıklamanın içi boş çıktı.