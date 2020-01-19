  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan Mahir bebeğe altın taktı

Başkan Erdoğan Mahir bebeğe altın taktı

Başkan Erdoğan Mahir bebeğe altın taktı

19.01.2020, 20:23

Başkan ’a 2 sene önceki ziyaretinde Adlon Otel’de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan’ı bebeğiyle karşıladı. Başkan Erdoğan, bebeğe altın taktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önceki Berlin ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel'de Erdoğan'a pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Başkan'nı bebeği ile karşıladı.

Berlin'de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Başkan'nın Burak Şahin'e "En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum" demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan'ı minik yavrularıyla karşıladı. Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam Cumhuriyet altını taktı.

Şahin ailesi Başkan Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Mahir bebeğe altın taktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN