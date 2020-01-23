CHP’nin Oğuz savunması çöktü

FETÖ’den tutuklanarak görevden alınan CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’la ilgili partiden yapılan “FETÖ ilişkisini bilmiyorduk” savunması bir kez daha çöktü. Oğuz’un partiye üye olduğu 2010 yılında Konak İlçe Başkanı olan Aytekin Tunus, “2011’de FETÖ iddiaları kulağıma geldi. Genel Merkez’e giderek milletvekili adaylığına karşı çıktım” diye konuştu

ERHAN GÜLENÇ

FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanıp görevden alınan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'la ilgili CHP kanadından yapılan "FETÖ ilişkisini bilmiyorduk" savunması çöktü. Burak Oğuz'un 2010 yılında partiye üye olduğu sırada CHP Konak örgütünde İlçe Başkanı olan Aytekin Tunus, katıldığı bir TV programında Oğuz'un partiye kayıt olma süreci ve sonrasında yaşananlarla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.



'AÇIKLAMA YAP DEDİM'

TUNUS, 2011'de milletvekili aday adayı olan Oğuz'un FETÖ'yle bağlantılı olduğu yönünde bilginin kendisine ulaştığını ve bununla ilgili o dönem partinin Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap'a bilgi verdiğini açıkladı. Tunus, Genel Merkez'e bu bilgiyi aktarırken de yanında şu an CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Azmi Kumova'nın olduğunu iddia etti.



'ADAY YAPILMADI'

TUNUS'UN açıklamasıyla CHP'nin Burak Oğuz'un FETÖ ile olan ilişkisini 2011 yılından bu yana bildiği ancak olayın üzerine gidilmeyerek bu ismin 2019 seçimlerinde bile bile aday yapıldığı da anlaşılmış oldu. Oğuz'un kendisinin Konak İlçe Başkanı olduğu dönemde partiye geldiğini anlatan Tunus, "Bize geldi üye yaptık. Son derece uyumlu biriydi. Bizlerle arkadaş oldu. Çok bir şey hissetmedim" dedi. Oğuz'un 2011 seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu söyleyen Tunus, şunları söyledi: "O noktada değişik kesimlerden bu arkadaşla ilgili söylemler geldi bana. 'Cemaat mensubu olabileceğini' söylediler. Çağırdım bir gün. Hakkında söylentiler var. Bizi ve kamuoyunu tatmin edecek açıklamalarda bulun' dedim. Ik mık etti, gitti. Ben rahatsız oldum. 'Burak Bey, şahsınızla ilgili derdim yok. Ama bu işin açığa kavuşturulması lazım. Lütfen bu konuda neden imtina ediyorsunuz' dedim. Bir şey söylemedi. Söylemeyince ben çok net şekilde karşı durdum. Aday adaylığı döneminde de, o zamanki yönetici arkadaşlarımın hepsi şahit."



AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ: CHP İNKAR VE ÖRTBAS TAVRI İÇİNDE

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ üyeliği şüphesiyle tutuklanması sonrasındaki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Sürekli, "Ne yazık ki CHP, olup biteni başından itibaren inkar ve örtbas etmeye çalışan tavır içinde" dedi. Sürekli, son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın, Oğuz'un başkan adaylığı referansını sormasına karşılık yapılan açıklamaların, süreci baltalamaya ve durumdan siyasi yarar ummaya yönelik olduğunu söyleyerek, "CHP, olup biteni başından itibaren inkar ve örtbas etmeye çalışan bir tavır içinde. Kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormak zorunluluğu doğuyor. Genel başkan yardımcımız da haklı olarak bunu yapmıştır" şeklinde konuştu



KONTROLLÜ DARBE YALANI BÖLÜCEK'TEN ÇIKMIŞ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'in 15 Temmuz'a yönelik 'kontrollü darbe' iddiasıyla rapor hazırlayan ve FETÖ davasında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'yla bin 159 kez 2 ayrı telefon hattından görüşme yaptığının ortaya çıkmasının ardından gözler Bölücek'e çevrildi. Bölücek'in Altaylı'yla kurduğu irtibat ise akıllara Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin uzun süre dillendirdiği 'kontrollü darbe' girişimi yalanının mimarının kim olduğunu ortaya koydu



PARTİDE RAHATSIZLIK VAR

CHP'NİN gizemli başdanışmanı haberlerine konu olan Bölücek, daha önce ABD'de ikamet etmesiyle gündeme gelmişti. Genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından uzun süredir Kılıçdaroğlu'na başdanışmanlık yapan, konuşma metinlerini yazan Bölücek konusunda partide de rahatsızlık olduğu dile getiriliyor. EVRİN GÜVENDİK