  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem

'da 6,8 büyüklüğünde

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem

24.01.2020, 21:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,21:46

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar 'son depremler' ve 'Elazığ deprem' araştırması yaptı. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD 24 Ocak son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ'DA BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre 21:08'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ELAZIĞ 21:17'DE YİNE SALLANDI

AFAD'a göre 21:17'de merkez üssü Elazığ Baskil ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN