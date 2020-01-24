Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar 'son depremler' ve 'Elazığ deprem' araştırması yaptı. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD 24 Ocak son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. ELAZIĞ'DA BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre 21:08'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. ELAZIĞ 21:17'DE YİNE SALLANDI AFAD'a göre 21:17'de merkez üssü Elazığ Baskil ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ