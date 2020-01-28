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'den Koronavirüs kararı! uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni

THY'den Koronavirüs kararı! Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni

28.01.2020, 18:00

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona Virüsü nedeniyle , Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Çin'de ülke geneline yayılan Corona Virüs ile ilgili olarak Türk Hava Yolları, Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı. Virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan kabin ekibinin koruyucu maske ve eldiven takma konusunda uçuş ekibine yönelik bir duyuruda bulundu. THY ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği de öğrenildi.

DHA

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