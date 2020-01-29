‘İzmir Buluşmaları’nda 2. zirve

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilkini siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştirdiği İzmir Buluşmalarının ikincisinde de kentin önde gelen STK’larıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da bulunduğu toplantıya Ege Sanayi ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Anadolu Aslanları İşadamaları Derneği (ASKON) İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü katıldı. Bu buluşmalarla İzmir'in kalkınması için sonuç odaklı bir yol izlediklerini kaydeden Sürekli, "İzmir'in meslek kuruluşları ve sivil toplum gücü ile yıllardır birlikteyiz. 18 yıldır merkezi idare ile sorunlarını doğrudan çözüme kavuşturacakları yollar açıyoruz. Bu masa, bir 'ortak akıl masası'dır. İzmir'in ekonomik ve sosyal gelişimi için ne yapmalıyız onu konuştuk. İzmir'in başkanlarının görüşlerini dinledik. İzmir için sorunları takipteyiz" diye konuştu.