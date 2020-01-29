Türkiye sallanırken Ekrem İmamoğlu kayak keyfinde

Elazığ depreminin ardından bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ziyaret sonrası soluğu Palandöken’de kar tatilinde aldı. İstanbul sel felaketiyle boğuşurken yaptığı Bodrum tatiliyle gündem olan İmamoğlu’nun ailesiyle birlikte kaldığı lüks otelden paylaştığı fotoğraflara vatandaşlardan tepki yağdı

CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun foyaları dökülmeye devam ediyor. Yerel seçim öncesi "İstanbul için kaybedecek bir dakikamız bile yok" diye propaganda yapan İmamoğlu, seçildikten sonra yaptığı Bodrum tatilleriyle tepkilerin odağı olmuştu. İstanbul sel felaketine maruz kalırken Bodrum'da tekne tatilinde olduğu öğrenilen İmamoğlu'na saatlerce ulaşılamadığı belirtilmişti.



PALANDÖKEN'E GİTTİ

Şimdi ise 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin ardından Elazığ'a gidip mağdur vatandaşlara destek sözü veren İmamoğlu'nun Elazığ'ın ardından soluğu Erzurum Palandöken'de lüks kayak tatilinde aldığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem Bey'i Elazığ'a gönderdik" diyerek CHP'nin de deprem bölgesinde olduğunu ifade ettiği açıklamanın ardından İmamoğlu'nun Palandöken'deki ultra lüks Sway Otel'de vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar İmamoğlu'nun tatil sevgisine bu fotoğrafların altına yaptıkları yorumlarla tepki gösterdi. Tatilde olduğunun anlaşılmasının ardından İmamoğlu da sosyal medya hesabından kayak yaparkenki fotoğraflarını paylaştı.

ELAZIĞ'A GİDERKEN&NBSP;ERZURUM'A DA UĞRAMIŞ!

İşte vatandaşların İmamoğlu'nun ultra lüks kar tatiline yönelik sosyal medyada yaptıkları yorumlardan bazıları:



FYKOO: #elazıgdeprem diye yola çıktı. Kendini kar tatilinde buldu #ekremimamoğlu başkanımız CHP kitlesinde liderlik sıkıntısı olduğundan nasıl seçimden sonra Muharrem İnce'ye yol verdilerse bana öyle geliyor ki ilk başkanlık seçiminde sen de o kaderle karşılaşacaksın.

AYSENURARİC1: Hoş ne yapsın #Erzurum'a pardon #Elazığ'a kadar gelmişken #Erzurum'a da bi uğrayalım boş geçmesin demiş #ekremimamoğlu

23DOGUS: Bu zor dönemde insanların acısına ortak olmak yerine tatil yapmak bir de bunu insanların gözüne sokarcasına paylaşmak bravo #ekremimamoğlu #ibbbaşkanı bunu hükümetten biri yapsa vay halineydi şimdi.

BİRYAZARSAM: Bir de postunda "büyük mutluluk" demiş. Binlerce insan çadırda, sokakta, spor salonlarında uyuyor. İnsaf, vicdan ve utanma duygusu diliyorum. Yazıklar olsun. #ekremimamoğlu #Palandöken'e

SEVGİ53412696: Tatil en çok Ekrem İmamoğlu'na yakışıyor kabul edelim! #ekremimamoğlu #İmamoğlu

İMECEOSMAN: Kaymak size yakışıyor Başkanım! Yalnız merak ettiğim bir şey var. Tatil yapmak için Erzurum'a giderken mi Elazığ'a uğradınız? Yoksa hazır Elazığ'a gittim depremzedeleri gördüm bir de Erzurum'a gidip kayayım da kar taneleri şöyle bir alkış tutsun mu dediniz? #ekremimamoğlu

LİMONCİCEGİYİM: #ekremimamoğlu tatile Erzurum'a gitmiş zaten hep derim tatil bi Ekrem'e bir de bana yakışıyor (Elazığ Show dönüşü kayak keyfi ) @ekrem_imamoglu

AK_SUHANDAN: İBB Başkanı yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol için gitmisti Elazığ'a, sonra geceliği bilmem kaç bin euro olan Erzurum'un en pahalı oteline kayak yapmaya gitmiş! Bakanlarımız gece yarıları saat 4-5'lere kadar halkla içiçeyken!