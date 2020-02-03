İdlib (İdlip) nerede? İdlib'in nüfusu kaç?

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulmasının ardından internet kullanıcıları tarafından İdlib nerede? İdlib'in nüfusu kaç? soruları merak konusu oldu. İşte İdlib'in haritadaki yeri ve nüfusu...

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulmasının ardından internet kullanıcıları tarafından 'İdlib nerede? İdlib'in nüfusu kaç?' soruları merak konusu oldu. İşte İdlib'in haritadaki yeri ve nüfusu...

İDLİB NEREDE?

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

İDLİB'İN NÜFUSU KAÇ?

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'in nüfusu 1,501 milyondur.

İDLİB HARİTADA NEREDE?