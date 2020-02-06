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Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak

06.02.2020, 16:07

İstanbul 'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazındaki çalışmalar sürüyor. Vinç ve iş makinaları yardımıyla enkazın yarın kaldırılmasının planladığı da kaydedildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ve Pegasus teknik ekipleri, İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi uçağın enkazına geldi. Uçağın içinden ve dışından etrafa yayılan parçaları titizlikle toplayan ekipler, daha sonra uçağın içerisini boşaltmaya başladı. Uçağın bazı bölümlerinde kesim işlemleri de yapan ekipler, uçağın kanat kısımlarının gövdesinden ayırıp, parçalara ayrılarak kaldıracağını belirtti. Vinç ve iş makinaları yardımıyla enkazın yarın kaldırılmasının planladığı da kaydedildi.

Bu arada havalimanından getirilen Pegasus'a ait 2 taşıyıcı araç uçak enkazının yanına getirilerek uçaktaki bavulları araçlara yerleştirdi. Ekibin işlemler sırasında maske taktığı görüldü.

Öte yandan, enkazın bulunduğu alan ile TEM otoyolu bağlantısı arasında bulunan istinat duvarına vatandaşların enkazı görüntülemek üzere trafik yoğunluğu oluşturduğu gerekçesiyle engelleyici tel örgüler yerleştirildi.
Bu arada, enkazın bulunduğu yoğun yakıt kokusu hissedilirken, alanda sigara içilmemesine yönelik sık sık uyarı da yapılıyor.

AA

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