Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: “Virüsün Türkiye’ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız”.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "Virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız" dedi
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
"Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz."
"Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı."
"Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı."
"Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."
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