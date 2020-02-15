"Her arkadaşıma söyledim bir kez daha söylüyorum: Belediyede siyaset yapacak kişi sadece belediye başkanıdır. Yardımcılarınız, müdürleriniz 'ben de siyaset yapacağım' diyorsa onları kapının önüne bırakabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Belediye başkanı burada tek siyasetçidir." CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynen böyle diyordu 26 Temmuz 2019'da Afyonkarahisar'da toplanan 'CHP Başkanlar Çalıştayı'nda...



SON KONGREDE DE YAŞANDI

Ancak, Kılıçdaroğlu bunu söylerken partisinin İzmir İl Yönetim Kurulu'nda yer alan 11 kişi, kentteki çeşitli belediyelerde çalışıyordu. Bazılarıyla ilgili de 'bankamatik' iddiaları kol geziyordu. Hadi diyelim ki, bu kişiler Kılıçdaroğlu bu sözü söylemeden çok uzun süre önce il yönetimine seçilmişti, bu nedenle yapacak çok bir şey yoktu. Peki, 8 Şubat'ta yapılan İl Kongresi'nde ne oldu? Kılıçdaroğlu'nun üstüne basa basa "Belediyede siyaset yapacak kişi sadece belediye başkanıdır" demesine rağmen CHP'nin İl Yönetim Kurulu'na yine birçok belediye çalışanı dolduruldu.

8 İSİM BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR

Örneğin, yeni İl Yönetim Kurulu üyelerinden Cumhur Dereli ve Erol Mutlu, Bornova Belediyesi'ne bağlı İZBAŞ şirketinin yönetim kurulunda görev yapıyor. Balçova İlçe eski Başkanı ve bu dönem il yönetimine giren Aygül Eryılmaz da, Balçova Belediyesi'nde çalışıyor. Bu kongrede 4. defa il yönetimine girmeyi başaran Fulya Türkelli Alçay da, Güzelbahçe Belediyesi'nde görevli. Geçtiğimiz dönem de yönetimde yer alan Sedredil Coşkuner ise, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışıyor. Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi'nde görev yapıyor... Kemal Özdönmez'in ismi ise, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü'nün idari kadrosunda gençlik direktörü olarak yer alıyor. Hüseyin Kızılkaya'nın da yine Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı belirtiliyor.



ÇALIŞANI OLDU BAŞKAN OLAMADI

Bunlara ilaveten İzmir'de kurultay delegesi seçilen birçok ismin de belediyelerde çalıştığı belirtiliyor. Bunlardan biri çok ilginç... CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun eşi Gözde Gruşçu, geçtiğimiz aylarda Buca Belediyesi'nde işe yerleştirilmişti. Bayan Gruşçu, şimdi kurultay delegesi oldu ama onu işe alan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kurultay sürecinde İl Başkanı Deniz Yücel'in yeniden seçilmesi için en çok çalışan isimlerden biri olmasına rağmen kongredeki siyasi rekabet nedeniyle ismi çizildiği için kurultay delegesi seçilemedi. Ortaya da böyle tuhaf bir durum çıktı.

GENEL BAŞKAN'IN SÖZÜ ORTADA

Yanlış anlaşılmasın. Benim kimsenin ne iş yaptığıyla ilgili derdim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ancak, hem siyaset yapıp hem de il veya ilçe yönetiminde yer aldığınız partiye bağlı bir belediyede görev yapıyorsanız bunun ne kadar etik olduğu tartışılır. İster istemez gündeme 'bankamatik' kuşkuları gelir. Neticede belediyede çalışan bir kişi, mesai saatinde partinin görevlendirdiği işlere nasıl gidecek? Hadi diyelim ki, mesai sorunu da bir şekilde aşıldı ama Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözü ne olacak? Kılıçdaroğlu, üzerine basa basa böyle söylemesine rağmen dinlenmiyorsa orada bir sorun var demektir... Bu durumda "O partide Genel Başkan'ı kimse takmıyor mu?" sorusu gündeme gelir...