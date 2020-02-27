  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Son dakika: Başkan Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

28.02.2020, 01:17

Son dakika haberi... Başkan , İyi Parti Genel Başkanı ile görüştü. Akşener, programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere Ankara'ya dönüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN