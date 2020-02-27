Son dakika: Yalova belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında Vefa Salman görevden alındı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı : Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç görevden alındı.

BAKANLIK DUYURDU

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." dedi.

BELEDİYEDE YOLSUZLUK...

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı.

Hakkında zimmet iddiası bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik tutuklanmış, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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