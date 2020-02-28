Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepki yağıyor

İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından tepkiler büyüyor. Uluslararası kamuoyu, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak, şehit olan 33 Türk askerleri için taziye mesajları paylaştı.

İdlib'de rejim ve destekçilerinin hava saldırılarının bölgedeki insani krizin boyutunu tırmandıracağı endişesini paylaşan uluslararası kamuoyu, bu saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.



"İDLİB'DEN SON GÜNLERDE GELEN HABERLER MİDE BULANDIRICI"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı.'' ifadesini kullanarak, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani krizin son bulması için Rusya'nın uçaklarını derhal indirmesi ve rejimin İdlib'den güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." açıklamasını yaparak, Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad rejiminin İdlib'deki gaddar saldırganlığının ele alındığı vurgulandı.



ABD'nin Güney Carolina eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulunarak, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esad, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi. AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunun altını çizen Sanchez, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile milletvekili Mesut Genç, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak, bu saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, rejim saldırısını kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçleri, bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.



BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: "İDLİB'DE DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.



"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti.



Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.

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