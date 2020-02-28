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'da olağanüstü toplantısı başladı

NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı

28.02.2020, 12:39

, 33 şehit verdiğimiz 'deki kalleş saldırının ardından 'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplandı. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir. Öte yandan dün gece NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, rejimi ve destekçisi 'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplandı.


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