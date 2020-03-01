Başkan Erdoğan Şehit Baysal’ın cenazesine katıldı

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, "Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Şühedanın fışkırdığı topraklardır. Biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Şehit Baysal'ın cenaze namazı, ikindi namazını müteakiben kılındı. Erdoğan, namazın ardından cenaze aracına taşınan şehidin tabutuna omuz verdi. Baysal'ın cenazesi Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.