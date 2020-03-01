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Başkan Erdoğan ’ın cenazesine katıldı

Başkan Erdoğan Şehit Baysal’ın cenazesine katıldı
Giriş Tarihi: 1.3.2020

şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal dün 'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Başkan da katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, "Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Şühedanın fışkırdığı topraklardır. Biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Şehit Baysal'ın cenaze namazı, ikindi namazını müteakiben kılındı. Erdoğan, namazın ardından cenaze aracına taşınan şehidin tabutuna omuz verdi. Baysal'ın cenazesi Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

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