Geleceğe Dönüş serisinin yıldızları yeniden bir araya geldi!

1980'li yıllarda başlayan efsanevi üçleme Back To The Future'ın iki yıldız oyuncusu Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, bir araya gelerek hayranları için poz verdi. Filmde Emmett Doc Brown'a hayat veren Lloyd'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan postta, ikilinin bir poker gecesi için bir arada olduğu görülüyor.

İkonik bilim-kurgu serisi Back to the Future'ın unutulmaz yıldızları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox önceki günlerde bir davette buluştu. Parkinson hastalığının araştırılması için kurulan Michael J. Fox Foundation'ın bir poker etkinliğinde buluşan ikilinin 35 yıl sonra tekrar bir araya gelmesi görenleri duygulandırdı.



Efsanevi oyuncular, Instagram hesaplarından ayrı ayrı iki fotoğraf paylaştı. İki fotoğraf da kısa süre içinde takipçileri tarafından duygusal mesajlara boğuldu. 1985 yapımı Geleceğe Dönüş filminde, Christopher Lloyd Doc Emmet Brown, Michael J. Fox ise Marty McFly rollerinde oynamıştı. Filmler kısa sürede izlenme rekorları kırmış ve klasikleşmişti. Michael J. Fox Foundation, 2000 yılında, nörolojik bir hastalık olan ve hareket kısıtlanması, denge problemleri yaratan parkinson hastalığını araştırmak için kuruldu. J. Fox, 1991 yılında kendisine parkinson teşhisi konulduktan sonra derneği kurmuş ve eski rol arkadaşı Lloyd, bu derneğin birçok gecesinde desteğini esirgemedi.