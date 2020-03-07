‘Kara kedi tuzağını bozduk’

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Moskova Zirvesi'nden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi. İzmir'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin son haftalarda yakın tarihinin en önemli tecrübelerinden birini yaşadığını kaydeden Perinçek, "ABD ile İsrail, Türkiye'ye tuzak kurdu ama Türkiye tuzağa düşmedi. En başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli tutumu, devlet aklı, ordu birikimi ve öncü kuvvetleri ile kara kedinin tuzağını bozdu" dedi. ABD'nin FETÖ eliyle başaramadığını yeni tezgahlarla başarmaya kalktığına dikkat çeken Perinçek, "Hedefleri, Türkiye'yi Suriye ile savaşa itmek, Rusya ve İran'la karşı karşıya getirmekti. Ama başaramadılar" diye konuştu.

METİN BURMALI