Son dakika: Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanlığı yapmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933'te Sakarya'da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu. 1976'da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili oldu ve 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.