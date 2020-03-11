Koronavirüs hangi ilde çıktı? Koronavirüs Kayseri'de mi? Kayseri İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde yaptığı son dakika açıklamasında ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti. Ancak hasta mahremiyeti nedeniyle hastanın yaşadığı şehir ve isim bilgileri verilmedi. Bakanın açıklamasından sonra koronavirüsün Türkiye'de hangi ilde olduğu merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddialara göre koronavirüsün Kayseri'de ortaya çıktığı belirtiliyor. Peki koronavirüs Türkiye'de hangi ilde ortaya çıktı? Koronavirüs Kayseri'de mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüs var mı? Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilenler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle 3 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün son dakika olarak yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti. Peki koronavirüs hangi ilde ortaya çıktı? Koronavirüs Kayseri'de mi? İstanbu ve İzmir'de koronavirüs var mı? İşte merak edilenler...

KORONAVİRÜS HANGİ İLDE ORTAYA ÇIKTI?

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi. Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

AA

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