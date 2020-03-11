Şehit oğlunun hasretini heykeliyle gideriyor

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın ailesi hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı. Kıyafetlerinin, ayakkabılarının ve özel eşyalarının yer aldığı müzedeki balmumu heykeli Baştan ailesine duygusal anlar yaşatıyor. Şehidin annesi Emine Baştan, "Çok üzülmüşüm. Konuşacak durumda değildim. Heykeli çok benziyor ancak resimleri kadar değil. Her gün üzülüyorum" dedi. Şehidin ablası Şükran Baştan da, heykeli ilk gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Kardeşimin hatıralarını yaşatabilmek için böyle bir müze yaptık" dedi.





Anne Emine Baştan, çocuğunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

PKK kamplarında televizyon yasaklandı

Türkiye'de ailelerin ortaya koyduğu direniş, terör örgütü PKK'daki çözülmeyi hızlandırdı. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın son verilerine göre Ocak 2020'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üye sayısı 58'e ulaştı. Teröristlerin verdiği ifadelerden, teslim olmalara en büyük etkinin annelerin direnişi olduğu ortaya çıktı. Ailelerin başlattığı eylem, terör örgütü PKK'da çözülmeye büyük etki yarattı. Diyarbakır'da ailelerin başlattığı oturma eylemini televizyonda izleyip teröristlerin teslim olduğunu fark eden örgüt yöneticileri, barınma alanlarında televizyon izlenmesini yasakladı. Teslim olan örgüt üyelerinin ifadelerinde örgütün panik yaşadığı ve çıkmaza girdiği bir kez daha ortaya çıktı.