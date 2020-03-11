Yerli kite 10 ülkeden talep

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda korona virüsünün tespitine yönelik geliştirilen yerli kite 10 ülkeden 300 bin talep geldi. Korona virüsün tespitini 90-120 dakika içerisinde yapabilen yerli kiti talep eden ülkeler arasında Japonya, Vietnam, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Libya, Cibuti, Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan yer alıyor.

BURAK ERDEM ÇELİK