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Yerli kite 10 ülkeden talep

Yerli kite 10 ülkeden talep
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda korona virüsünün tespitine yönelik geliştirilen yerli kite 10 ülkeden 300 bin talep geldi. Korona virüsün tespitini 90-120 dakika içerisinde yapabilen yerli kiti talep eden ülkeler arasında Japonya, Vietnam, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Libya, Cibuti, Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan yer alıyor.

BURAK ERDEM ÇELİK

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