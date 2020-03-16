‘Korona virüsü biyolojik silah oyunu’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, tüm dünyada kırmızı alarma geçilmesine neden olan korona virüsün bir biyolojik silah oyunu olduğunu savundu.

Yeni Asır'a konuşan Çalışkan, "Geçmiş yıllarda dünyayı kasıp kavuran SARS, H1N1 ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi bir çok hastalığın biyolojik savaş kapsamında laboratuvarlarda üretildiği biliniyor. Korona virüsü de laboratuvar ortamında üretilmiştir. Kesinlikle şüphe verici bir vaka" dedi.

TEHDİT OLUŞTUYOR

Ölüm oranı az olmasına karşın korona virüsün benzerlerinden çok daha hızlı yayıldığını ifade eden Çalışkan, "Biyolojik savaş silahı olarak üretilen virüsün etkisi basın ve sosyal medya ile inanılmaz büyüklükte bir psikolojik savaşa dönüştürülerek ABD'nin stratejik tehdit gördüğü ülkelerin tamamında zarar oluşturdu. Çin, son yıllardaki ekonomik büyümesi ile Amerika'nın liderliğini tehdit etmeye başlamıştı. Bir diğer stratejik düşman İran ise uygulanan ambargolardan dolayı zaten ekonomisi zor durumda iken bir de korona virüs salgını nedeni ile zor duruma düştü" diye konuştu.

Erhan Çalışkan



VERİLERİMİZ TUTULMALI

Virüslerin mutasyona uğratılarak biyolojik silah olarak kullanılmasının tarih boyunca çeşitli şekillerde görüldüğünü kaydeden Erhan Çalışkan, "Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda biyolojik savaşla ilgili çalışmalar hiç hız kesmedi. Japonlar Doktor Shiro İshi liderliğindeki Birim 731 ile işgal ettikleri Çin topraklarında 600 bine yakın Çinlinin ölümüne neden olan biyolojik silah çalışmaları yaptı. Naziler Dr. Hubertes Strughold liderliğinde yahudilerin çoğunlukta olduğu insanlar üzerinde deneyler yaptı. ABD hem Shiro İshi'yi hem de Hubertes Stroghold'u aldı ve çalışmalarında yer verdi. Sadece ABD değil, başta Rusya, Çin, Belçika ve İngiltere olmak üzere pek çok ülke biyolojik silah çalışmalarına devam etmekte. Çünkü milyarlarca dolar harcayarak nükleer bomba ile elde edebileceğiniz etkiyi biyolojik silahta binde bir maliyetle elde edebiliyorsunuz. Bu nedenle Türk insanının gen yapısının incelenmesinde kullanılabilecek tıbbi verilerin Türkiye'de tutulması ve işlem görmesi öncelikli işlerimizden biri olmalıdır" açıklamasını yaptı.

FATİH ŞENDİL