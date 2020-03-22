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Haberler Gündem Son dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

Son dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

Son dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi

22.03.2020, 23:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020,00:04

Son dakika... Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge yayınlandı.

Başkan Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı.

Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Genelgeyle, daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.

Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

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