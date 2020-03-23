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Haberler Gündem Adalet Bakanı açıkladı! Büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak

açıkladı! Büfe, kantin gibi

Adalet Bakanı açıkladı! Büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak

23.03.2020, 17:54

Son dakika haberine göre Abdulhamit Gül, " tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi , alınmış ise iade edilecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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