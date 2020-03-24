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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve 'e geçmiş olsun telefonu

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu

24.03.2020, 18:09

Son dakika... Başkan , koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi ile teknik direktör ’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur" denildi.

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