Ölü sayısı 17 bin 159’u buldu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 392 bin 780'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 392 bin 780 olarak bildirdi. Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 17 bin 159 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti. Covid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 281, Hong Kong'da 4, İtalya'da 6 bin 820, İspanya'da 2 bin 311, İran'da 1934, Fransa'da 860, ABD'de 582, İngiltere'de 335, Hollanda'da 213, Almanya'da 123, Güney Kore'de 120, İsviçre'de 120, Belçika'da 88, Japonya'da 50, Endonezya'da 49, Türkiye'de 37, Brezilya'da 34, İsveç'te 33, Filipinler'de 33, Kanada'da 24, Danimarka'da 24, Portekiz'de 23, Irak'ta 23, Avusturya'da 21, San Marino'da 20, Mısır'da 19, Ekvador'da 18, Cezayir'de 17, Yunanistan'da 17, Malezya'da 15, Norveç'te 10, Hindistan'da 10, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 8, Polonya'da 8, Macaristan'da 8, Romanya'da 7, İrlanda'da 6, Pakistan'da 6, Panama'da 6, Peru'da da 5 kişi yaşamını yitirdi. İlk kez ölüm kaydeden ülkelere ise Hırvatistan, Rusya, İsrail'in ardından Suudi Arabistan da eklendi.



Çin'in ardından İran da düşüşte

Korona virüsün dünyaya yayılmaya başladığı Çin'de vaka ve ölü sayılarında düşüş sürüyor. Bu şekilde düşüş yaşanan ikinci ülke ise İran oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hastanelere başvuranların azaldığını ve virüs nedeniyle ölümlerde de azalma görüldüğünü söyledi.