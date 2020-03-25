Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yaptı! Okul tatili uzayacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişi okul tatilinin uzayıp uzamayacağını merak ediyordu. Bakan Selçuk tarih vererek okul arasının uzatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği kurulun bugünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

"VİRÜS GENÇ, YAŞLI AYRIMI YAPMIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokalaşma konusunda irade sahibiyiz, dışarı çıkıp çıkmamata irade sahibiyiz, temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmakta irade sahibiyiz. Koronavirüsle mücadeledeki başarımızda tek tek bireylere de bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu hiçbir hekim virisün size bulaşmasını önleyemez. Bunu ancak sizler önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür, sonuç alacağız" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı sözlerine şöyle devam etti;

Orta yaşlarda vaka sayısı az değil. Virüs, genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Eğer bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak ve tedavisi hiç beklemediğiniz kadar uzayacaktır. Çocuklara da tavsiyem var; dışarı çıkmak yok, oyunlarımızı evde onuyoruz. Sarılmak yok, sevgimizi uzaktan göstereceğiz.

OKULLARDA ARA UZATILDI

Uygulama bir tatil değildir. Uzaktan eğitimde çocuklarımız derslerinden geri kalmamalı. Birazdan Milli Eğitim Bakanımız açıklayacak; okullara verilen ara uzatılacak. şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE VAKA BİLGİLERE DİJİTAL ORTAMA YANSIYACAK

Özellikle her gün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam her gün güncelleyerek paylaşacağız.

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Bir hastamız 65 yaşında bir hasta idi, bir hastamız da erkekti, Bugün taburcu oldular.

Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

EĞİTİME 30 NİSAN'A KADAR ARA VERİLDİ

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar,

''Televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitim kısmı dışında da telafi çalışmaları başlayacak. Telafinin ne zaman nasıl olacağı da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda olacak. Eğitimde elbette kayıplar olacak. Biz her türlü senaryoya da hazırız. Önümüzdeki ara sürecini 30 Nisan tarihine kadar uzattık.

Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli, bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak. Bugünkü çalışmalardan dolayı bütün heyetlere teşekkür ederim. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık, bizim telafi eğitim olarak planladığımız bütün eğitim çalışmalarında derslerimizi ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor.

KİMLERE TEST YAPILMALI?

Bakan Koca, ''83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü negatif olabilir. Ama 3 gün sonra 5 gün sonra da pozitif çıkabilir. Herkes kendisini virüs taşıyıcı olarak görmeli ve öyle davranmalı. O nedenledir ki biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz.

Kimler yaptırmalı, insanlar dün bir hastanemizde kuyruklar oluşturdu. Bunlar gerekli değil. Ancak hekim uygun görürse yaptırmalıyız. İkincisi birisi pozitif çıktıysa ve temas ettiyse yaptırmalı." dedi.

"EĞİTİM TELAFİ EDİLİR"

Özel okullara ilişkin soruya Ziya Selçuk, ''Bu konu uzun soluklu bir konu. Ve telafisi yapılacak bir husus. Tamamlayacak ve telafi edilecek bir eğitim bu. Bu konuda sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum.

Özelde ücret konusunda test yapıldığı yönündeki soruya Bakan Koca, ''Hiçbir test ücret ile yapılsın istemiyoruz. Üniversite hastanelerimiz dahil olmak üzere biz bakanlık olarak veriyoruz. Asla vatandaşımızdan ücret almama noktasında da gayret içindeyiz. Biz izni vakıf üniversitelerine de verdik. Ve ücretle test yapanlardan da bizim haberimiz olsun.

''VİRÜS ANİDEN DÜŞMENİZE NEDEN OLMAZ''

Bakan Koca, "Sosyal medyada bayılan vs gibi görüntüler servis edildi. Biz bu hastalığı şöyle biliyoruz, öncelikle solunum sıkıntısı ile başlayan bir süreç. Anında düşme ile anında kaybedilme ile sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Ve bunlara asla inanmayın" dedi.

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