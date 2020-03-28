Buckingham Sarayı’nda virüs dalgası yayılıyor

Korona virüs ile mücadelede sürü bağışıklığı stratejisi izleyeceklerini açıklayarak tepki çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerim pozitif çıktı. Bu süreçte evden çalışacağım ve görüşmeleri video konferans üzerinden gerçekleştireceğim. Korona virüsüne karşı savaşan herkese teşekkür ederim. Evinizde kalın, benim gibi çalışmalarınızı evden gerçekleştirin" açıklamalarında bulundu. Johnson'ın ardından Hancock sarayda panik hat safhaya çıkarken, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hansarayda cock da, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kendi çektiği videoda konuşan Hancock, belirtilerinin hafif olduğunu aktararak, "Ben de evden çalışacağım. Evden çalışabilenler dışarı çıkmamalı" dedi.