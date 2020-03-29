Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca'nın paylaştığı son bilgilere göre, son 24 saatte 9.982 test yapıldı ve 1.815 kişiye tanı konuldu. 23 kişi ise hayatını kaybetti.

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