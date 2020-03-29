Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca'nın paylaştığı son bilgilere göre, son 24 saatte 9.982 test yapıldı ve 1.815 kişiye tanı konuldu. 23 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
VEFAT SAYISI...
Bakan Koca, bugün 9.982 test yapıldığını ve 1.815 yeni tanı konulduğun koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 23 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte vaka sayısı 9.217'ye vefat sayısı ise 131'e yükseldi.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 105'E YÜKSELDİ
Koca'nın açıkladığı verilere göre iyileşen hasta sayısı 105'e yükseldi.
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