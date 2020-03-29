Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Trabzon doğumlu olan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.



İBB VE TOKİ DENEYİMİ

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı. 2002'den itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilerek en Karaismailoğlu, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. 2016'da TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.





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