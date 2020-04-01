  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

01.04.2020, 19:17

Son dakika... Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı Aydın'da koronavirüs uyarılarına rağmen yoğun dikkat çekti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA