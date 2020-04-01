Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı Aydın'da koronavirüs uyarılarına rağmen yoğun dikkat çekti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
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