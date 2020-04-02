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dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

02.04.2020, 19:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020,19:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını sosyal medyadan paylaştı. , " sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan koronavirüs test sayısını ve pozitif vaka sayılarını açıkladı.

"TEST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ"

Bakan Koca, paylaşımında, "Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." ifadelerine yer verdi.

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