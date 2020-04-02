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Sağlık çalışanları için 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi

Sağlık çalışanları için 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi

02.04.2020, 18:32

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyotıp ve Genom Merkezinde (), sağlık çalışanları için 25 gramlık koruyucu yüz siperliği geliştirildi.

Merkez bünyesindeki araştırma ekibi, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının uzun saatler kullandığı, mevcut ürünlerde ortalama 300 gram olan koruyucu yüz siperliğini daha hafif hale getirmek için proje hazırladı.

Dr. Arif Engin Çetin'in yürütücülüğünü üstlendiği laboratuvarda, Ece Cesur ve Bilge Can'ın geliştirdiği üç boyutlu basım yöntemiyle, 25 gram siperlik üretildi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının daha rahat kullanması için piyasada bulunan örneklerine göre daha basit ve hafif bir tasarım geliştirdiklerini söyledi.

Sadece 6 gram ham madde kullanarak 25 gramlık koruyucu yüz siperliği hazırladıklarını belirten Çetin, "Normalde bir yüz siperi, üç boyutlu yazıcılarla 1,5 ila 2 saat arasında yapılabiliyor. Bu süreyi 29 dakikaya kadar düşürmeyi başardık." dedi.

Çetin, "Laboratuvarımız, İzmir bölgesinde ihtiyaç duyulan her noktaya gönderim için üretime aralıksız devam ediyor. İBG bünyesinde sağlanan bütçeyle yüz siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor." diye konuştu.

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