  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin flaş açıklama

'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin flaş açıklama

MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin flaş açıklama

06.04.2020, 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020,17:14

: " (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Korona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitte'dan yaptığı önemli açıklamada, "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA