MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin flaş açıklama

MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Korona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitte'dan yaptığı önemli açıklamada, "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.