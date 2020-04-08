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Başkan Erdoğan'dan farklı dinlerin temsilcilerine teşekkürü

Başkan Erdoğan'dan farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası teşekkürü

08.04.2020, 23:05

Başkan , Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine 'na verdikleri destek için teşekkür etti

Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

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