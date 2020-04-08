Orduevleri sağlık çalışanlarına açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Selimiye Astsubay Orduevi, Deniz ve Hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevinde toplam 254 oda sağlık çalışanlarına ayrıldı. Bakanlık salgın tedbirleri kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimsenin kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.