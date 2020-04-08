Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs vakalarıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Son rakamlara göre bugün yapılan test sayısı 24.900 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün 24.900 test yapılarak toplam test sayısı 247 bin 768 olarak belirtildi. 38 bin 226 toplam vakanın olduğu belirtilirken, son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Koronavirüsten toplam can kaybı ise 812. TABURCU EDİLENLERİN SAYISI YÜKSELDİ Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 264 olarak belirtildi. Manisa Valisi Deniz’den vatandaşlara evde kalın çağrısı Koronavirüsü yenen 112 Denizli Ambulans Servisi Başhekimi taburcu edildi Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü